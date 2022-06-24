Узурпація влади: завершено розслідування щодо Януковича та Богатиря

Цитата

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування за обставинами захоплення колишнім президентом України державної влади та пособництва у цьому ексзаступником міністра юстиції України (ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Слідство встановило, що у вересні-жовтні 2010 року колишній президент України за пособництва заступника міністра юстиції України та інших осіб захопив державну владу шляхом повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року. Це призвело до незаконного збільшення обсягу його владних повноважень, які належали до компетенції законодавчої і виконавчої влади.

"Оскільки колишні високопосадовці тривалий час переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось Державним бюро розслідувань за спеціальною (заочною) процедурою", - ідеться у повідомленні.

Наразі стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, після ознайомлення з якими, обвинувальний акт буде скеровано до суду для вирішення питання про можливість розгляду справи за відсутності обвинувачених.

Доповнення

Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування щодо колишнього заступника міністра юстиції Володимира Богатиря у справі щодо захоплення держвлади експрезидентом Віктором Януковичем у 2010 році.