Уже в 166 университетах можно получить государственный грант - МОН

Поступающие на контрактную форму обучения могут получить государственный грант уже в 166 университетах Украины, который покрывает часть стоимости обучения, сообщили в четверг в МОН, пишет УНН.

Детали

"Уже в 166 университетах можно получить государственный грант", - сообщили в МОН в соцсетях.

В этом году абитуриенты, которые выбирают контрактную форму обучения, могут получить финансовую поддержку от государства.

"Если не нашли свое заведение в перечне, - следите за официальным сайтом Поступление-2024. Количество ежедневно обновляется и увеличивается", - указали в МОН.

Дополнение

В этом году абитуриенты, претендующие на обучение на контракте, будут иметь уникальную возможность получить дополнительную финансовую поддержку - государственный грант. Это поможет частично покрыть стоимость обучения на любой бакалаврской программе (или на программе подготовки медика).

Государственный грант - это возможность для поступающих, которые будут получать первое высшее образование по контракту получить от 15 тысяч грн и более в год для покрытия части стоимости обучения.

Поступление на бюджетную форму остается без изменений: если студент поступает на бюджетное место, государство оплачивает всю стоимость обучения.