Ужанский национальный природный парк: уникальное место на границе трех государств

Именно на вершине г. Кременец пересекаются государственные границы трех стран. Юго-восточные склоны горы лежат на территории Украины, северные склоны - на территории Польши, юго-западные - Словакии. Здесь же граничат национальные природные парки этих государств. Кроме того, Ужанский национальный природный парк является составной частью первого в мире трехстороннего украинский-польско-словацкого международного биосферного резервата "Восточные Карпаты", который включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

"Географически Ужанский национальный природный парк имеет идеальное расположение для развития экотуризма. А границу, протяженность которой в пределах парка 60 километров, это повод развивать трансграничный туризм. Если соседний польский парк ежегодно принимает около полумиллиона туристов, то наш показатель пока в 30 000 туристов в год. Для того, чтобы повлиять на ситуацию, рассматривается возможность открытия двух пеших переходов на границе с Польшей и Словакией. И если Польша пока не охотно соглашается на такое предложение, то со Словакией уже достигнуты определенные договоренности на уровне межправительственной украинского-словацкой комиссии. И мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет будет реализовано открытие международного перехода "Улич - Забродь". Это должен быть экологический переход, то есть, исключает передвижение на транспорте с двигателями внутреннего сгорания. В итоге получим развитие рекреации, трансграничного сотрудничества и туризма, природоохранной инфраструктуры национального природного парка... ", - рассказал в комментарии УНН директор нацпарка Виктор Беркович.

По территории парка проходит около 30 туристических маршрутов. Самыми популярными среди них являются "Стужиця - Кременец" до пересечения трех границ и "Стужиця - Черные Млаки" к месту падения крупнейшего в Европе метеорита "Княгиня".

Развивается экологический туризм, а в планах - велотуризм и астротуризм. Последний является инновационным туристическим направлением для Украины, а преимущества Ужанского парка в том, что на его территории есть локации с невероятным осмотром звездного неба.

Сейчас Ужанский природный нацпарк - это территория зимнего туризма. Заснеженные Карпаты в пределах парка посещают тысячи туристов, ведь здесь находятся около десяти вершин Карпат высотой более 1000 метров над уровнем моря. Одна из них - гора Красия - имеет своих склонах самую длинную в Украине горнолыжную трассу протяженностью 3500 метров.

Но наиболее ценным объектом нацпарка являются буковые леса старше 120 лет, входящие в буферную зону объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году в честь уникальных буковых лесов на Закарпатье даже основали международный фестиваль "ПралисФест", который и в этом году в конце июля он состоится в с. Стужиця.

Изюминка парка - это старые дубы Украины. В с. Стужиця растут легендарные "Дуб-чемпион" возрастом 1300 и "Дед-дуб" возрастом 1100-1200 лет. Это гигантские деревья высотой 25-30 метров и обхватом ствола более чем 9 метров каждый.

Известный Ужанский национальный природный парк и тем, что на его территории находятся шесть деревянных храмов XVII-XVIII веков. Одна из церквей - церковь святого Михаила в с. Ужок - внесена в Мировое наследие ЮНЕСКО.

Не менее впечатляет флора и фауна парка. Здесь обнаружено более 2000 видов растений и грибов, а также описано 20 000 видов животных. Так, по словам научных сотрудников парка, на его территории среди других животных проживают краснокнижные медведи, рыси, лесные коты и хорьки, речные выдры, а в пещерах и под крышами старинных церквей проживают около двух десятков видов летучих мышей. А лесной кот даже имеет привычку посещать домашняя котов местных жителей и оставлять там "дикое" потомство, которое способно жить в домашних условиях. Еще рабочие парка шутят о "животном безвизе", которым уже давно пользуются местные медведи, олени, волки... Звери имеют свои коридоры для трансграничной миграции, что немаловажно для их популяции.

Несмотря на то, что площадь Ужанского национального природного парка достигает почти 40 000 гектаров, территорию обслуживают всего 98 сотрудников, из которых 70 - это лесная охрана.

"Есть минимальное финансирование, из которого более 90% - это защищенные статьи расходов, то есть заработная плата. Все остальные расходы - это выигранные нами грантовые проекты от европейских партнеров и помощь областной власти", - отмечает директор парка Беркович.

Ужанский национальный природный парк, как и другие природные парки Закарпатье - "Синевир" и "Зачарованный край" - место круглогодичного паломничества туристов, ученых, исследователей, путешественников. Флора, фауна, исторически-архитектурные и природные памятники на территории парка - это визитки как Закарпатье, так и Украины в целом. Кто-то в Ужанском естественном нацпарка видит сплошной лес и горы (лесистость территории превышает 97%), а на самом деле - это образец уникальной экосистемы, которую нужно сохранить.