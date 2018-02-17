Ужанський національний природний парк: унікальне місце на кордоні трьох держав

Саме на вершині г. Кременець перетинаються державні кордони трьох країн. Південно-східні схили гори лежать на території України, північні схили — на території Польщі, південно-західні — у Словаччині. Тут же межують національні природні парки цих держав. Окрім того, Ужанський національний природний парк є складовою частиною першого у світі тристороннього українсько-польсько-словацького міжнародного біосферного резервату “Східні Карпати”, який включено до Світової мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.

“Географічно Ужанський національний природний парк має ідеальне розташування для розвитку екотуризму. А кордон, протяжність якого у межах парку 60 кілометрів, це привід розвивати транскордонний туризм. Якщо сусідній польський парк щороку приймає близько півмільйона туристів, то наш показник поки що до 30 тисяч туристів на рік. Для того, аби вплинути на ситуацію, розглядається можливість відкриття двох піших переходів на кордоні з Польщею та Словаччиною. І якщо Польща поки не охоче пристає на таку пропозицію, то зі Словаччиною вже досягнуто певних домовленостей на рівні міжурядової українсько-словацької комісії. І ми очікуємо, що у найближчі кілька років буде реалізовано відкриття міжнародного переходу "Улич — Забрідь". Це має бути екологічний перехід, тобто такий, що виключає пересування на транспорті з двигунами внутрішнього згоряння. У підсумку матимемо розвиток рекреації, транскордонного співробітництва і туризму, природоохоронної інфраструктури національного природного парку...”, — розповів у коментарі УНН директор нацпарку Віктор Биркович.

Територією парку пролягає близько 30 туристичних маршрутів. Найпопулярнішими серед них є “Стужиця — Кременець” до перетину трьох кордонів та “Стужиця — Чорні Млаки” до місця падіння найбільшого у Європі метеорита “Княгиня”.

Розвивається екологічний туризм, а у планах — велотуризм і астротуризм. Останній є інноваційним туристичним напрямком для України, а переваги Ужанського парку у тому, що на його території є локації з неймовірним оглядом зоряного неба.

Зараз Ужанський природний нацпарк — це територія зимового туризму. Засніжені Карпати у межах парку відвідують тисячі туристів, адже тут знаходяться близько десяти вершин Карпат висотою понад 1000 метрів над рівнем моря. Одна з них — гора Красія — має на своїх схилах найдовшу в Україні гірськолижну трасу протяжністю 3500 метрів.

Але найбільш цінним об′єктом нацпарку є букові праліси віком понад 120 років, які входять у буферну зону об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Минулого року на честь унікальних букових лісів на Закарпатті навіть заснували міжнародний фестиваль “ПралісФест”, який і цього року наприкінці липня відбудеться у с. Стужиця.

Родзинка природного парку — це найстаріші дуби України. У с. Стужиця ростуть легендарні “Дуб-Чемпіон” віком 1300 років та “Дідо-дуб” віком 1100-1200 років. Це гігантські дерева висотою 25-30 метрів і обхватом стовбура у понад 9 метрів кожен.

Відомий Ужанський національний природний парк й тим, що на його території знаходяться шість стародавніх дерев′яних храмів XVII-XVIII століть. Одна з церков — церква святого Михайла у с. Ужок — внесена до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Не менш вражаючою є флора і фауна парку. Тут виявлено більше 2000 видів рослин та грибів, а також описано біля 20 тисяч видів тварин. Так, за словами наукових співробітників парку, на його території серед інших тварин проживають червонокнижні ведмеді, рисі, лісові коти і тхори, річкові видри, а у печерах й під дахами старовинних церков мешкають близько двох десятків видів кажанів. А лісовий кіт навіть має звичку навідуватися до свійський котів місцевих мешканців і залишати там “дике” потомство, яке здатне жити у домашніх умовах. Ще робітники парку жартують про “тваринний безвіз”, яким вже давно користуються місцеві ведмеді, олені, вовки... Звірі мають свої коридори для транскордонної міграції, що досить важливо для їхньої популяції.

Попри те, що площа Ужанського національного природного парку сягає майже 40 тисяч гектарів, його територію обслуговують всього 98 співробітників, з яких 70 — це лісова охорона. “Маємо мінімальне фінансування, з якого понад 90% — це захищені статті видатків, тобто заробітна плата. Всі інші витрати — це виграні нами грантові проекти від європейських партнерів і допомога обласної влади”, — зазначає директор парку В. Биркович.

Ужанський національний природний парк, як і інші природні парки Закарпаття — “Синевир” і “Зачарований край” — місце цілорічного паломництва туристів, науковців, дослідників, мандрівників. Флора, фауна, історично-архітектурні і природні пам′ятки на території парку — це візитівки як Закарпаття, так і України в цілому. Хтось в Ужанському природному нацпарку бачить суцільний ліс і гори (лісистість території перевищує 97%), а насправді — це зразок унікальної екосистеми, яку потрібно зберегти.