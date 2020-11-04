УЕФА дарит мячи: стартовал всеукраинский опрос о ценности футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинская ассоциация футбола при поддержке УЕФА проводит исследования положительного влияния распространения массового футбола на общество, в частности, в таких сферах, как здравоохранение, профилактика правонарушений и стимулирование создания рабочих мест и развитие комфортной футбольной инфраструктуры. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.
Исследование является частью пилотного проекта УЕФА GROW. Он посвящен устойчивому развитию массового футбола с акцентом на максимальное привлечение к регулярным занятиям по принципу "футбол для всех".
"Футбол давно является чем-то значительно большим, чем просто вид спорта, это полноправное социальное явление, которое оказывает влияние на огромное количество людей, и важно, чтобы все положительные стороны этого влияния были максимально использованы нами для общей пользы. Для этого необходимо точно знать текущую ситуацию и правильно определить дальнейшие ключевые направления развития", - отметил вице-президент и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.
Именно поэтому УАФ призывает не только неравнодушных к спорту людей, но и тех, кто видит ключевым фактором будущего развития Украины ее здоровое, активное и прогрессивное общество, принять участие в опросе о ценности футбола в нашей стране.
"Для нас важно знать ваше мнение, и в знак благодарности за сделанный вклад в исследование и потраченное время вы сможете принять участие в розыгрыше ценных призов, а именно - трех официальных футбольных мячей от УЕФА", - сообщили в пресс-службе УАФ.
Для того, чтобы принять участие в опросе надо перейти по ссылке: https://www.surveymonkey.co.uk/r/N6D2HGT
Как писал УНН, УАФ получает от УЕФА самые высокие оценки за организацию матчей Лиги наций 2020/21.