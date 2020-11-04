УЄФА дарує м’ячі: стартувало всеукраїнське опитування про цінність футболу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українська асоціація футболу за підтримки УЄФА проводить дослідження позитивного впливу розповсюдження масового футболу на суспільство, зокрема, у таких сферах, як охорона здоров’я, профілактика правопорушень та стимулювання створення робочих місць і розвиток комфортної футбольної інфраструктури. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.

Дослідження є частиною пілотного проекту УЄФА GROW. Він присвячений сталому розвитку масового футболу з акцентом на максимальне залучення до регулярних занять за принципом "футбол для всіх".

"Футбол давно є чимось значно більшим, аніж просто вид спорту, це повноправне соціальне явище, яке має вплив на величезну кількість людей, і важливо, щоб усі позитивні сторони цього впливу були максимально використані нами для загальної користі. Для цього необхідно точно знати поточну ситуацію та правильно визначити подальші ключові напрямки розвитку", - зауважив віце-президент і генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

Саме тому УАФ закликає не лише небайдужих до спорту людей, а й тих, хто вбачає ключовим фактором майбутнього розвитку України її здорове, активне та прогресивне суспільство, узяти участь в опитуванні про цінність футболу в нашій державі.

"Для нас важливо знати вашу думку, і на знак подяки за зроблений внесок у дослідження та витрачений час ви матимете можливість узяти участь у розіграші цінних призів, а саме — трьох офіційних футбольних м’ячів від УЄФА", - повідомили у пресслужбі УАФ.

Для того, щоб взяти участь в опитуванні треба перейти за посиланням: https://www.surveymonkey.co.uk/r/N6D2HGT

Як писав УНН, УАФ отримує від УЄФА найвищі оцінки за організацію матчів Ліги націй 2020/21.

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