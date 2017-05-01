Войти в историю. Обзор событий за 24-30 апреля

Кличко

Поединок Кличко-Джошуа состоялся в ночь на 30 апреля по киевскому времени. Разговоры вокруг боя начали ходить еще задолго до этой даты. Так, за пару недель до поединка Джошуа заявил, что собирается нокаутировать украинца.

"Считаю, что пришло мое время. Думаю, что Кличко не найдет у меня слабые места. Я не проигрывал в профессионалах, и сейчас собираюсь выиграть нокаутом. У Кличко более тяжелый удар, чем у меня, но для победы есть несколько способов. Попробую сделать бой проще", - подчеркнул британец.

Ему на это ответил бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри, который дал прогноз на бой: "Жду досрочной победы Владимира. Он просто лучше Джошуа как боксер".

Также в победе украинца был уверен и экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Леннокс Льюис, который заявил, что Владимир может иметь преимущество в выносливости благодаря хорошей форме: "Все говорят, что Кличко старый и он больше уже ни на что не способен, но я уверен, что он хочет доказать всем, что они не правы. Потому что я поступил бы так же. И, знаете, никогда не видел Владимира в столь прекрасной физической форме".

Льюиса и Фьюри поддержали и другие чемпионы Виталий Кличко и Майк Тайсон. Кличко-старший выразил убеждение, что брат сделает все возможное ради победы, а Тайсон назвал Кличко-младшего "лучшим в истории бокса".

Сам Владимир Кличко незадолго до боя заявил, что "просто хочет наслаждаться, находясь на ринге, атмосферой и своим выступлением".

"Я хочу поразить себя своими возможностями и осознанием того, на что способен. Я просто сосредоточен на себе, исключительно на себе. Я наслаждаюсь статусом "андердог", - сообщил Кличко.

Его брат накануне поединка отметил, что тандем Кличко-Джошуа вызвал большой ажиотаж в Великобритании. А потом добавил, что впервые за 12 лет ставки на победу брата ниже, чем на его соперника. "Такой интриги и дискуссий среди болельщиков, которые я слышу в Лондоне, еще не было! Тем интереснее и увлекательнее будет поединок", - отметил Кличко-старший.

Интрига действительно была незаурядная и сохранялась она в течение всего боя. Так, в пятом раунде Джошуа создал серию ударов, после одного из которых Кличко побывал в нокдауне. В шестом раунде Джошуа уже сам побывал в нокдауне, после того как украинец нанес ему несколько точных ударов. А в одиннадцатом раунде Джошуа разошелся не на шутку, отправил Владимира в два нокдауна и одержал досрочную победу техническим нокаутом.

Владимир Кличко, чуть позже комментируя бой, назвал это "удивительным событием для бокса".

"Два джентльмена боролись друг с другом, и он был лучшим сегодня, чем я. Это действительно грустно, что я не сделал это сегодня вечером, я собирался победить, но мой план не сработал. Но я все равно отмечаю свое уважение к Энтони и приношу свои поздравления", - заявил украинский супертяжеловес.

Яценюк

Еще одним героем недели стал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Напомним, в конце марта российский суд заочно арестовал его по подозрению в жестоких убийствах. По версии следствия, Яценюк принимал непосредственное участие в расстрелах русских военных во время Чеченской войны в 90-х. Недавно Москва обратилась в Интерпол с просьбой объявить бывшего украинского премьера в международный розыск. В ответ на это министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к Генеральному секретарю Интерпола Юргена Штока с просьбой отклонить иск РФ о розыске Яценюка. В своем письме Аваков изложил факты и аргументы, свидетельствующие о безосновательности обвинений в адрес Яценюка. В частности, министр заверил генсека Интерпола в том, что Яценюк никогда не бывал в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, а в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения, то есть на территории Украины.

В субботу, 29 апреля, стало известно, что Интерпол отказался объявлять Яценюка в международный розыск. "С удовольствием и уважением констатирую, что Интерпол, как адекватная и солидная международная правовая организация, по своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", - написал Аваков на своей странице в Facebook.

А после этого выразил надежду, что данное ходатайство Следственного комитета России привлечет внимание международной общественности к факту незаконного ареста и применения пыток в российских тюрьмах к Николаю Карпюку и Станиславу Клиху.

ПАСЕ

Несладко этой неделе жилось и президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунту, которого заподозрили в коррупции и нарушении принципов работы ПАСЕ.

Педро Аграмунт - испанский депутат, возглавил ПАСЕ в 2016 году. Некоторые воспринимают его как лоббиста интересов России, поскольку на посту президента Ассамблеи он неоднократно пытался вернуть российскую делегацию ПАСЕ в сессионный зал. Стало известно, что Аграмунт посетил Сирию вместе с депутатами Госдумы. Президент ПАСЕ встречался с Башаром Асадом, хотя официально Ассамблея не уполномочивала его на подобные встречи. Кроме того, поездка была организована за счет России, везли депутатов на российском военном самолете, а охраняли их российские военные. А через несколько дней после этой поездки сирийские войска провели химическую атаку, жертвами которой стали более 70 человек.

После этой информации представители ПАСЕ официально потребовали отставки Аграмунта. Недоверие президенту высказали даже представители тех групп, которые инициировали его назначения на эту должность. Сам Аграмунт пытался оправдаться, заявив, что поехал в Сирию не от ПАСЕ, а как представитель Сената Испании. Но в Испании позже заявили, что также не уполномачивали Аграмунта на визит к Асаду.

Ситуация осложняется тем, что формально в ПАСЕ отсутствует процедура импичмента президента, потому Аграмунт может пойти только по собственному желанию. Сделать это добровольно он сначала отказался, после чего давление на него усилилось. Три политгруппы в ПАСЕ - либералы, социалисты и консерваторы - на своих заседаниях проголосовали за недоверие Аграмунту, не дав ни одного голоса в его поддержку.

По последней информации зарубежных СМИ, Аграмунт согласился уйти с должности, но при условии, что ему позволят оставаться в должности на время выступления 27 апреля испанского короля Филиппа VI в пленарном зале. Руководители политических групп пообещали выполнить это условие в обмен на добровольную отставку. Представители украинской делегации пообещали: если Аграмунт не составит полномочия до следующей сессии ПАСЕ, которая должна состояться в июне, они будут инициировать импичмент.