Увійти в історію. Огляд подій за 24-30 квітня

КЛИЧКО

Двобій Кличко-Джошуа відбувся у ніч на 30 квітня за київським часом. Розмови навколо бою почали ходити ще задовго до цієї дати. Так, за пару тижнів до поєдинку Джошуа заявив, що збирається нокаутувати українця.

"Вважаю, що настав мій час. Думаю, що Кличко не знайде в мене слабких місць. Я не програвав у професіоналах, і зараз збираюся виграти нокаутом. У Кличка більш важкий удар, ніж у мене, але для перемоги є кілька способів. Спробую зробити бій простішим", — наголосив британець.

Йому на це відповів колишній чемпіон світу в надважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі, який дав прогноз на бій: "Чекаю дострокової перемоги Володимира. Він просто кращий за Джошуа як боксер".

Також у перемозі українця був упевнений і екс-чемпіон світу в суперважкій вазі американець Леннокс Льюїс, який заявив, що Володимир може мати перевагу у витривалості через гарну форму: "Усі говорять, що Кличко старий і що він більше вже ні на що не здатний. Але я впевнений, що він хоче довести всім, що вони не мають рації. Тому що я вчинив би так само. І, знаєте, ніколи не бачив Володимира в настільки чудовій фізичній формі".

Льюїса та Ф’юрі підтримали й інші чемпіони Віталій Кличко та Майк Тайсон. Кличко-старший висловив переконання, що брат зробить усе можливе заради перемоги, а Тайсон назвав Кличка-молодшого "найкращим в історії боксу".

Сам Володимир Кличко незадовго до бою заявив, що "просто хоче насолоджуватися, перебуваючи на рингу, атмосферою і своїм виступом".

"Я хочу вразити себе своїми можливостями і усвідомленням того, на що здатний. Я просто зосереджений на собі, виключно на собі. Я насолоджуюся статусом "андердог", — повідомив Кличко.

Його брат напередодні поєдинку зазначив, що тандем Кличко-Джошуа спричинив неабиякий ажіотаж у Великобританії. А потім додав, що вперше за 12 років ставки на перемогу брата нижчі, ніж на його суперника. "Такої інтриги і дискусій серед вболівальників, які я чую в Лондоні, ще не було! Тим цікавішим і захопливішим буде поєдинок", — зазначив Кличко-старший.

Інтрига й справді була неабияка і зберігалася вона впродовж усього бою. Так, у п’ятому раунді Джошуа створив серію ударів, після одного з яких Кличко побував в нокдауні. У шостому раунді Джошуа вже сам побував у нокдауні, після того як українець наніс йому кілька точних ударів. А в одинадцятому раунді Джошуа розійшовся не на жарт, відправив Володимира у два нокдауни та здобув дострокову перемогу технічним нокаутом.

Володимир Кличко, трохи пізніше коментуючи бій, назвав це "дивовижною подією для боксу".

"Два джентльмени боролися один з одним, і він був кращим сьогодні, ніж я. Це дійсно сумно, що я не зробив це сьогодні ввечері, я збирався перемогти, але мій план не спрацював. Але я все одно відзначаю свою повагу до Ентоні та приношу свої привітання", — заявив український суперважковаговик.

ЯЦЕНЮК

Ще одним героєм тижня став колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. Нагадаємо, наприкінці березня російський суд заочно заарештував його за підозрою у жорстких вбивствах. За версією слідства, Яценюк брав безпосередню участь у розстрілах російських військових під час Чеченської війни у 90-х. Нещодавно Москва звернулася до Інтерполу з проханням оголосити колишнього українського прем’єра в міжнародний розшук. У відповідь на це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока з проханням відхилити позов РФ про розшук Яценюка. У своєму листі А.Аваков виклав факти та аргументи, що свідчать про безпідставність звинувачень на адресу Яценюка. Зокрема, міністр запевнив генсека Інтерполу в тому, що Яценюк ніколи не бував у Чечні, не брав участі у жодних збройних конфліктах, а у вказаний російськими слідчими період проживав, навчався та працював за місцем свого народження, тобто на території України.

У суботу, 29 квітня, стало відомо, що Інтерпол відмовився оголошувати Яценюка у міжнародний розшук. "Із задоволенням і повагою констатую, що Інтерпол, як адекватна і солідна міжнародна правова організація, відповідно до свого протоколу взяла до уваги моє звернення і відмовила у безглуздому клопотанні РФ", — написав А.Аваков на своїй сторінці у Facebook.

А після цього висловив сподівання, що дане клопотання Слідчого комітету Росії приверне увагу міжнародної громадськості до факту незаконного арешту і застосування тортур у російських в’язницях до Миколи Карпюка та Станіслава Клиха.

ПАРЄ

Несолодко цього тижня жилося і президенту Парламентської Асамблеї Ради Європи Педро Аграмунту, якого запідозрили в корупції та порушенні принципів роботи ПАРЄ.

Педро Аграмунт – іспанський депутат, очолив ПАРЄ в 2016 році. Дехто сприймає його як лобіста інтересів Росії, оскільки на посту президента Асамблеї він неодноразово намагався повернути російську делегацію ПАРЄ до сесійної зали. Стало відомо, що Аграмунт відвідав Сирію разом із депутатами російської Держдуми. Президент ПАРЄ зустрічався з Башаром Асадом, хоча офіційно Асамблея не уповноважувала його на подібні зустрічі. Крім того, поїздка була організована за рахунок Росії, везли депутатів на російському військовому літаку, а охороняли їх російські військові. А за кілька днів після цієї поїздки сирійські війська провели хімічну атаку, жертвами якої стали понад 70 осіб.

Після цієї інформації представники ПАРЄ офіційно зажадали відставки Аграмунта. Недовіру президенту висловили навіть представники тих груп, які ініціювали його призначення на цю посаду. Сам Аграмунт намагався виправдатися, заявивши, що поїхав до Сирії не від ПАРЄ, а як представник Сенату Іспанії. Але в Іспанії пізніше заявили, що також не уповноважували Аграмунта на візит до Асада.

Ситуація ускладняється тим, що формально в ПАРЄ відсутня процедура імпічменту президента, тому Аграмунт може піти лише за власним бажанням. Зробити це добровільно він спочатку відмовився, після чого тиск на нього посилився. Три політгруппи в ПАРЄ – ліберали, соціалісти і консерватори – на своїх засіданнях проголосували за недовіру Аграмунту, не давши жодного голосу на його підтримку.

За останньою інформацією зарубіжних ЗМІ, Аграмунт погодився піти з посади, але за умови, що йому дозволять залишатися на посаді на час виступу 27 квітня іспанського короля Філіпа VI в пленарному залі. Керівники політичних груп пообіцяли виконати цю умову в обмін на добровільну відставку. Представники української делегації пообіцяли: якщо Аграмунт не складе повноваження до наступної сесії ПАРЄ, яка має відбутися у червні, вони ініціюватимуть імпічмент.