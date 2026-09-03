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Увеличенные отпуска, декрет для мужчин и противодействие моббингу на работе - в Раду внесли проект нового Трудового кодекса

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Новый проект Трудового кодекса предусматривает десоветизацию законодательства о труде, обеспечение достоинства работников на рабочем месте и уменьшение "трудовой бюрократии".

Увеличенные отпуска, декрет для мужчин и противодействие моббингу на работе - в Раду внесли проект нового Трудового кодекса

В Верховной Раде зарегистрирован проект Трудового кодекса, который вносит изменения в ряд законов Украины. В частности, он предусматривает увеличение продолжительности отпуска, введение декретного отпуска для мужчин и противодействие психологическому террору на работе. Об этом сообщает УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта №16010, или проекта Трудового кодекса Украины, является десоветизация законодательства о труде, урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства, обеспечения достойного труда с имплементацией международных стандартов регулирования трудовых отношений в национальное законодательство.

Принятый в 1971 году Кодекс законов о труде Украины является советским как по содержанию, так и по духу и демонстрирует ярко выраженное доминирование регулирующей функции патерналистского государства в сфере трудовых отношений, которая была присуща плановой социалистической экономике, в условиях которой фактическим работодателем во всех хозяйственных отношениях выступало государство. Действующий Кодекс формировался в условиях ориентации на индустриальную экономику и существования системных крупных предприятий, которые были флагманами экономики. В нынешних условиях, когда численность работников в производственной сфере с 2000 года сократилась более чем втрое, существует насущная необходимость адаптировать законодательство о труде к потребностям новых отношений и новых сфер экономики, которые абсорбируют высвободившийся трудовой ресурс и исповедуют другую философию трудовых отношений

- говорится в тексте записки.

Также отмечается, что попытки принять новый Трудовой кодекс на протяжении последних 20-ти лет были недостаточно эффективными из-за неизменных базовых принципов, на которых построено украинское законодательство о труде.

Кроме того, отмечается, что характерной особенностью современного трудового права является то, что к нему относится значительное количество подзаконных нормативно-правовых актов. Они содержат множество норм, которые нередко вступают в противоречие с нормами актов высшей юридической силы.

Такая "трудовая бюрократия" существенно усложняет применение законодательства о труде как для работодателя, так и для защиты прав работников. Таким образом, Кодекс представляет собой смесь правовых норм, принятых в различных исторических и экономических условиях, большинство из которых являются устаревшими и не могут адекватно регулировать современные трудовые отношения

 - говорится в тексте записки.

Новый Кодекс также предусматривает увеличение минимального ежегодного оплачиваемого отпуска с 24 до 28 календарных дней, а отпуск в связи с рождением и воспитанием детей распространить на мужчин.

Кроме того, отдельно предусмотрено усиление защиты работников от дискриминации, моббинга и харассмента на рабочем месте. Кодекс регулирует современные форматы занятости: дистанционную и надомную работу, а также работу с неф фиксированным рабочим графиком.

Напомним

В проекте нового Трудового кодекса предлагается законодательно закрепить право работников не отвечать на рабочие телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и электронные письма за пределами установленного рабочего времени.

Евгений Устименко

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