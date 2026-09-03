Збільшені відпустки, декрет для чоловіків і протидія мобінгу на роботі - у Раду внесли проект нового Трудового кодексу

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Трудового кодексу, який вносить зміни до низки Законів України. Зокрема, він передбачає збільшення тривалості відпустки, запровадження декрету для чоловіків та протидію психологічному терору на роботі. Про це повідомляє УНН.

Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроєкту №16010, або проєкту Трудового кодексу України, є дерадянізація законодавства про працю, унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності, забезпечення гідної праці з імплементацією міжнародних стандартів регулювання трудових відносин у національне законодавство.

Прийнятий у 1971 році Кодекс законів про працю України є радянським як за змістом, так і за духом та демонструє яскраво виражену домінацію регулюючої функції патерналістської держави в сфері трудових відносин, яка була притаманна для планової соціалістичної економіки, в умовах якої фактичним роботодавцем у всіх господарських відносинах виступала держава. Чинний Кодекс формувався в умовах орієнтації на індустріальну економіку та існування системних великих підприємств, які були флагманами економіки. В нинішніх умовах коли чисельність працівників у виробничій сфері скоротилась з 2000 року більш ніж тричі, є нагальна необхідність адаптувати законодавство про працю до потреб нових відносин та нових сфер економіки, які абсорбують в собі вивільнений трудовий ресурс і сповідують іншу філософію трудових відносин