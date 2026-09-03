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Збільшені відпустки, декрет для чоловіків і протидія мобінгу на роботі - у Раду внесли проект нового Трудового кодексу

Київ • УНН

 • 3796 перегляди

Новий проєкт Трудового кодексу передбачає дерадянізацію законодавства про працю, забезпечення гідності працівників на робочому місці і зменшення "трудової бюрократії".

Збільшені відпустки, декрет для чоловіків і протидія мобінгу на роботі - у Раду внесли проект нового Трудового кодексу

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Трудового кодексу, який вносить зміни до низки Законів України. Зокрема, він передбачає збільшення тривалості відпустки, запровадження декрету для чоловіків та протидію психологічному терору на роботі. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроєкту №16010, або проєкту Трудового кодексу України, є дерадянізація законодавства про працю, унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності, забезпечення гідної праці з імплементацією міжнародних стандартів регулювання трудових відносин у національне законодавство.

Прийнятий у 1971 році Кодекс законів про працю України є радянським як за змістом, так і за духом та демонструє яскраво виражену домінацію регулюючої функції патерналістської держави в сфері трудових відносин, яка була притаманна для планової соціалістичної економіки, в умовах якої фактичним роботодавцем у всіх господарських відносинах виступала держава. Чинний Кодекс формувався в умовах орієнтації на індустріальну економіку та існування системних великих підприємств, які були флагманами економіки. В нинішніх умовах коли чисельність працівників у виробничій сфері скоротилась з 2000 року більш ніж тричі, є нагальна необхідність адаптувати законодавство про працю до потреб нових відносин та нових сфер економіки, які абсорбують в собі вивільнений трудовий ресурс і сповідують іншу філософію трудових відносин

- йдеться в тексті записки.

Також зазначається, що спроби прийняти новий Трудовий кодекс впродовж останніх 20-ти років були недостатньо ефективними через незмінні базові принципи, на яких побудоване українське законодавство про працю.

Крім того, зазначається, що характерною особливістю сучасного трудового права є те, що до нього належить значна кількість підзаконних нормативно-правових актів. Вони містять безліч норм, як нерідко вступають у суперечність з нормами актів вищої юридичної сили.

Така "трудова бюрократія" суттєво ускладнює застосування законодавства про працю як для роботодавця, так і для захисту прав працівників. Отже, Кодекс являє собою суміш правових норм, прийнятих за різних історичних та економічних умов, більшість з яких є застарілими і не можуть адекватно регулювати сучасні трудові відносини

 - йдеться в тексті записки.

Новий Кодекс також передбачає збільшення мінімальної щорічної оплачуваної відпустки з 24 до 28 календарних днів, а відпустки у зв’язку з народженням і вихованням дітей поширити на чоловіків.

Крім того, окремо передбачено посилення захисту працівників від дискримінації, мобінгу та харасменту на робочому місці. Кодекс врегульовує сучасні формати зайнятості: дистанційну та надомну роботу, а також працю з нефіксованим робочим графіком.

Нагадаємо

У проєкті нового Трудового кодексу пропонується законодавчо закріпити право працівників не відповідати на робочі телефонні дзвінки, повідомлення в месенджерах та електронні листи поза межами встановленого робочого часу.

Євген Устименко

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