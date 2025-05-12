Утиный патруль: киевлян предупреждают о пернатых пешеходах на столичных дорогах

Водителей в Киеве предупреждают о возможности встретить на дороге не обычных пешеходов и призывают быть внимательнее за рулем. Птицы переходят шоссе, где захочется, пишет УНН со ссылкой на соцсети.

Детали

В социальных сетях появилось видео, на котором утка вместе с детенышами прогуливается по Новообуховскому шоссе.

"Друзья, кроме пешеходов и других автомобилей на дороге могут встречаться звери. Иногда, такие забавные, как эти. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.

На еще одном из опубликованных видео подобное птичье семейство гуляет по территории столичного ЖК Варшавский на Виноградаре.

На столичных светофорах появятся новые кнопки вызова зеленого света для пешеходов с нарушениями зрения