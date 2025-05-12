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Утиный патруль: киевлян предупреждают о пернатых пешеходах на столичных дорогах

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Киевлян предупреждают о пернатых пешеходах на дорогах столицы. Водителей призывают быть особенно внимательными за рулем.

Утиный патруль: киевлян предупреждают о пернатых пешеходах на столичных дорогах

Водителей в Киеве предупреждают о возможности встретить на дороге не обычных пешеходов и призывают быть внимательнее за рулем. Птицы переходят шоссе, где захочется, пишет УНН со ссылкой на соцсети.

Детали

В социальных сетях появилось видео, на котором утка вместе с детенышами прогуливается по Новообуховскому шоссе.

"Друзья, кроме пешеходов и других автомобилей на дороге могут встречаться звери. Иногда, такие забавные, как эти. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.

На еще одном из опубликованных видео подобное птичье семейство гуляет по территории столичного ЖК Варшавский на Виноградаре.

На столичных светофорах появятся новые кнопки вызова зеленого света для пешеходов с нарушениями зрения14.04.25, 13:42 • 7481 просмотр

Алена Уткина

Алена Уткина

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