Утиный патруль: киевлян предупреждают о пернатых пешеходах на столичных дорогах
Киев • УНН
Киевлян предупреждают о пернатых пешеходах на дорогах столицы. Водителей призывают быть особенно внимательными за рулем.
Водителей в Киеве предупреждают о возможности встретить на дороге не обычных пешеходов и призывают быть внимательнее за рулем. Птицы переходят шоссе, где захочется, пишет УНН со ссылкой на соцсети.
Детали
В социальных сетях появилось видео, на котором утка вместе с детенышами прогуливается по Новообуховскому шоссе.
"Друзья, кроме пешеходов и других автомобилей на дороге могут встречаться звери. Иногда, такие забавные, как эти. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.
На еще одном из опубликованных видео подобное птичье семейство гуляет по территории столичного ЖК Варшавский на Виноградаре.
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