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Качиний патруль: киян попереджають про пернатих пішоходів на столичних дорогах

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Киян попереджають про пернатих пішоходів на дорогах столиці. Водіїв закликають бути особливо уважними за кермом.

Качиний патруль: киян попереджають про пернатих пішоходів на столичних дорогах

Водіїв у Києві попереджають про можливість зустріти на дорозі не звичних пішоходів і закликають бути уважнішими за кермом. Птахи переходять шосе, де заманеться пише УНН із посиланням на соцмережі.

Деталі

У соціальних мережах з'явилось відео, на якому качка разом із дитинчатами прогулюється Новообухівським шосе.

"Друзі, окрім пішоходів та інших автівок на дорозі можуть зустрічатися звірі. Іноді, отакі кумедні як ці. Будьте уважні", - ідеться у дописі.

На ще одному з опублікованих відео подібна пташина родина гуляє територією столичного ЖК Варшавський на Виноградарі.

На столичних світлофорах з'являться нові кнопки виклику зеленого світла для пішоходів із порушеннями зору14.04.25, 13:42 • 7481 перегляд

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