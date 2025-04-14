На столичних світлофорах з'являться нові кнопки виклику зеленого світла для пішоходів із порушеннями зору
Київ • УНН
На світлофорах з'являться кнопки із сенсором, що видають звуковий сигнал для орієнтування пішоходів із вадами зору. Спеціальна кнопка тактильно вказує напрямок для переходу.
У Києві на світлофорах з'являться нові кнопки, оснащені сенсором для виклику зеленого світла. Вони видаватимуть звуковий сигнал, щоб пішоходи із порушеннями зору могли краще орієнтуватися. Про це повідомляє КМДА передає УНН.
Деталі
У КМДА пояснили, що кнопки будуть жовтого кольору та матимуть прямокутну форму. Щоб ввімкнути зелене світло, потрібно піднести до кнопки руку і затримати її на кілька секунд.
Для людей з порушеннями зору знизу на прямокутній кнопці розміщена ще одна спеціальна кругла кнопка. На ній тактильно можна відчути стрілку, яка вказує напрямок для переходу дороги.
Вона видає ледь помітний звуковий сигнал для кращого орієнтування людей з порушеннями зору. Дорогу можна переходити тільки після ввімкнення дозволу сигналу світлофора
Натиснення стрілки вмикає звуковий супровід на час переходу дороги:
коли загоряється зелене світло для пішоходів, пристрій змінює звук, сигналізуючи про дозвіл почати перехід;
звук прискорюється під кінець виділеного часу для переходу, імітуючи миготіння зеленого світла для пішоходів.
Після ввімкнення зелене світло триматиметься 5-30 секунд.
У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід31.03.25, 20:56 • 51144 перегляди