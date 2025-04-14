На столичних світлофорах з'являться нові кнопки виклику зеленого світла для пішоходів із порушеннями зору

У Києві на світлофорах з'являться нові кнопки, оснащені сенсором для виклику зеленого світла. Вони видаватимуть звуковий сигнал, щоб пішоходи із порушеннями зору могли краще орієнтуватися. Про це повідомляє КМДА передає УНН.

У КМДА пояснили, що кнопки будуть жовтого кольору та матимуть прямокутну форму. Щоб ввімкнути зелене світло, потрібно піднести до кнопки руку і затримати її на кілька секунд.

Для людей з порушеннями зору знизу на прямокутній кнопці розміщена ще одна спеціальна кругла кнопка. На ній тактильно можна відчути стрілку, яка вказує напрямок для переходу дороги.

Вона видає ледь помітний звуковий сигнал для кращого орієнтування людей з порушеннями зору. Дорогу можна переходити тільки після ввімкнення дозволу сигналу світлофора