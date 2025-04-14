На столичных светофорах появятся новые кнопки вызова зеленого света для пешеходов с нарушениями зрения

В Киеве на светофорах появятся новые кнопки, оснащенные сенсором для вызова зеленого света. Они будут издавать звуковой сигнал, чтобы пешеходы с нарушениями зрения могли лучше ориентироваться. Об этом сообщает КГГА передает УНН.

В КГГА объяснили, что кнопки будут желтого цвета и будут иметь прямоугольную форму. Чтобы включить зеленый свет, нужно поднести к кнопке руку и задержать ее на несколько секунд.

Для людей с нарушениями зрения снизу на прямоугольной кнопке размещена еще одна специальная круглая кнопка. На ней тактильно можно почувствовать стрелку, указывающую направление для перехода дороги.

Она издает едва заметный звуковой сигнал для лучшего ориентирования людей с нарушениями зрения. Дорогу можно переходить только после включения разрешения сигнала светофора