Утилизаторы опасных отходов смогли вернуть себе лицензии из-за некачественных проверок Минприроды

“Министерство вместо того, чтобы выяснять соответствие материально-технической базы и технологии новым лицензионным требованиям, что должно обеспечивать эффективные процессы утилизации, выясняло правдивость представленных данных при получении лицензии в 2012, или 2013 году, или в 2014 году.

ДРС ничего другого не оставалось, как проверить первичную документацию лицензиатов того периода, когда подавалась заявка на лицензию и установить ее соответствие”, — пояснил К.Косоуров.

При этом Минприроды так и не признало свои ошибки, и вместо этого “натравило” экологическую инспекцию на те предприятия, которым удалось восстановить лицензию.

“Сразу же после решения ДРС министр у себя на Facebook-странице оставил эмоциональную запись, что он не ожидал такого хода действий. А уже на следующий день на все эти 10 компаний „натравил“ экологическую инспекцию, что под тем или иным предлогом провели во всех компаниях внеплановые проверки. Это, знаете, такая карательная месть.

Нет конструктива и вместо того, чтобы искать этот конструктив или действительно разгребать эти нашествия опасных отходов, которые уже поглотили страну, — они решили распределить рынок для того, чтобы какая-то приближенная компания могла перетянуть на себя эти объемы опасных отходов с тех предприятий, которые в принципе уже цивилизованно и с ними обращаются через своих действующих партнеров.

На рынке уже есть исполнители, есть владельцы, которые много лет взаимодействуют на тему утилизации ... Такое впечатление, что Министерству не хватает опасных отходов — и их куча. Просто здесь надо поработать, чтобы эти опасные отходы владелец имел желание утилизировать и придерживаться действующего законодательства”, — резюмировал он.

Напомним, ранее министр О.Семерак обвиняли в проведении неправомерных проверок в сфере обращения с опасными отходами . В частности, действия министра называли перераспределением рынка.