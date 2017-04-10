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Утилізатори небезпечних відходів змогли повернути собі ліцензії через неякісні перевірки Мінприроди

Утилізатори небезпечних відходів змогли повернути собі ліцензії через неякісні перевірки Мінприроди

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Державна регуляторна служба України (ДРС) була вимушена повернути утилізаторам небезпечних відходів їхні ліцензії, оскільки Мінприроди їх анулювало за формальними підставами. Про це у коментарі УНН повідомив голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами Кирило Косоуров.

“Міністерство замість того, щоб з’ясовувати відповідність матеріально-технічної бази та технології новим ліцензійним вимогам, що має забезпечувати ефективні процеси утилізації, з'ясовувало правдивість поданих даних при отриманні ліцензії в 2012, чи 2013 році, чи в 2014 році.

ДРС нічого іншого не лишалось, як перевірити первинну документацію ліцензіатів того періоду, коли подавалась заявка на ліцензію і встановити її відповідність”, — пояснив К.Косоуров.

При цьому Мінприроди так і не визнало свої помилки, і замість цього “натравило” екологічну інспекцію на ті підприємства, яким вдалося відновити ліцензію.

“Одразу ж після рішення ДРС міністр у себе на Facebook-сторінці лишив емоційний запис, що він не очікував такого ходу дій. А вже наступного дня на всі ці 10 компаній "натравив" екологічну інспекцію, що під тим чи іншим приводом провели в усіх компаніях позапланові перевірки. Це, знаєте, така каральна помста.

Немає конструктиву і замість того, щоб шукати цей конструктив чи дійсно розгрібати ці навали небезпечних відходів, які вже захлинули країну, — вони вирішили розподілити ринок для того, щоб якась наближена компанія могла перетягнути на себе ці об’єми небезпечних відходів з тих підприємств, які в принципі вже цивілізовано і з ними поводяться через своїх діючих партнерів.

На ринку вже є виконавці, є власники, які багато років взаємодіють на тему утилізації... Таке враження, що Міністерству не вистачає небезпечних відходів — та їх купа. Просто тут треба попрацювати, щоб ці небезпечні відходи власник мав бажання утилізовувати та дотримуватись чинного законодавства”, — резюмував він.

Нагадаємо, раніше міністра О.Семерака звинувачували у проведенні неправомірних перевірок у сфері поводження з небезпечними відходами. Зокрема, дії міністра називали перерозподілом ринку.

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