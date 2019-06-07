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Успехи украинского футбола свидетельствуют о правильной политике УАФ - Маркевич

Успехи украинского футбола свидетельствуют о правильной политике УАФ - Маркевич

Киев  •  УНН

 • 13743 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Триумф украинского футбола в международных турнирах считаю следствием правильной политики, которую сегодня проводит Украинская ассоциация футбола (УАФ). Такое мнение в комментарии УНН высказал экс-наставник сборной Украины и "Днепра" Мирон Маркевич, комментируя, в частности историческую победу молодежки в турнире им. Лобановского.

"Украинской футбольной среде в последнее время есть чем гордиться. Это, например, победа молодежной сборной в турнире Лобановского. А еще сборная Украины U-19 победила Панаму. А дело в том, что правильную политику проводит Украинская ассоциация футбола. Она делает ставку на молодых спортсменов, футболистов, и это очень грамотно. Потому что мы все с нетерпением ждем, когда юноши подрастут и пополнят ряды национальной сборной Украины. У нас есть много талантливой молодежи, и хорошо, когда о ней не забывают", - сказал он.

Однако, по словам Маркевича, так было не всегда.

"Поэтому в этом есть определенная заслуга руководителя Ассоциации - Павелко. Он как только пришел на должность сказал, что будет делать ставку на молодежь - мы это и имеем, своим заявлениям Павелко не изменил. Он хороший руководитель. Потому что мало профинансировать - важно направить средства в нужное русло. Мне кажется, что ему это удается", - добавил функционер.

Как писал УНН, сборная Украины начала отбор на Евро-2020 ничьей против Португалии (0:0) и победой над Люксембургом (2:1). Сейчас "сине-желтые" возглавляют турнирную таблицу группы В.

Сегодня же, 6 июня, на "Львов Арене" состоится матч между сборной Украины и Сербией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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