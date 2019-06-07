Успіхи українського футболу засвідчують правильну політику УАФ - Маркевич
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Тріумф українського футболу у міжнародних турнірах вважаю наслідком правильної політики, яку сьогодні проводить Українська асоціація футболу (УАФ). Таку думку у коментарі УНН висловив екс-наставник збірної України та “Дніпра” Мирон Маркевич, коментуючи, зокрема історичну перемогу молодіжки у турнірі ім. Лобановского.
“Українському футбольному середовищу останнім часом є чим хизуватися. Це, наприклад, перемога молодіжної збірної у турнірі Лобановського. А ще ж збірна України U-19 перемогла Панаму. А річ у тім, що правильну політику проводить Українська асоціація футболу. Вона робить ставку на молодих спортсменів, футболістів, і це дуже грамотно. Бо ми всі з нетерпінням чекаємо, коли юнаки підростуть і поповнять ряди національної збірної України. У нас є багато талановитої молоді, і добре, коли про неї не забувають”, — сказав він.
Проте, за словами Маркевича, так було не завжди.
“Тому в цьому є певна заслуга керівника Асоціації — Павелка. Він як тільки прийшов на посаду сказав, що буде робити ставку на молодь — ми це і маємо, своїм заявам Павелко не зрадив. Він гарний керівник. Бо мало профінансувати — важливо скерувати кошти у потрібне русло. Мені здається, що йому це вдається”, — додав функціонер.
Як писав УНН, збірна України розпочала відбір на Євро-2020 нічиєю проти Португалії (0:0) та перемогою над Люксембургом (2:1). Наразі “синьо-жовті” очолюють турнірну таблицю групи В.
Сьогодні ж, 6 червня, на “Львів Арені” відбудеться матч між збірною України та Сербією.