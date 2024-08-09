Успешная охота Службы безопасности Украины на российские вертолеты продолжается, сообщили УНН источники в СБУ, предоставив видео.

Детали

По данным собеседника УНН, службой отработана еще одна цель с помощью FPV-дрона на курщине. "На видео видно, как беспилотник ЦСО "А" Службы безопасности поражает вертолет в момент его полета", - отметил источник.

Источник напомнил, что на днях СБУ уже подбила дроном еще один вражеский вертолет. "Это уникальные спецоперации в истории войн. Ждем новых результатов? Бог любит троицу", - отметил собеседник УНН.

Спецпризначенці СБУ збили вертоліт рф з допомогою FPV-дрона над курською областю - джерело