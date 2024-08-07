Спецназовцы СБУ сбили вертолет рф с помощью FPV-дрона над Курской областью - источник

Спецназовцы СБУ сбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Поразили его над Курской областью рф. Об этом журналисту УНН сообщил источник в СБУ.

На счету Службы безопасности еще одно по-настоящему уникальное попадание по вражеской цели. Вчера воины Центра спецопераций "А" СБУ подбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона - сообщил собеседник.

Как подтверждают наши источники, поразили его над Курской областью рф.

На видео хорошо видно, что дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины.

СБУ в очередной раз продемонстрировала высокий профессиональный уровень, креативный подход и новизну решений, которые используются для уничтожения врага. У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов - отметил информированный источник в СБУ.

Дополнение

К вечеру 6 августа, минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области со стороны 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.

Также в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона, о чем заявил исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российская пропаганда по приказу из Москвы пытается сместить главный фокус внимания в информационном пространстве, чтобы отвлечь внимание от ситуации в курской области.