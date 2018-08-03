Усик стал лучшим боксером мира в июле

"Александр Усик - боксер месяца в июле 2018 года", - сообщается на сайте ассоциации.

Заметим, что благодаря победе во Всемирной боксерской суперсерии Усик стал единственным активным абсолютным чемпионом мира.

Напомним, Усик сделал рывок в рейтинге лучших боксеров мира. Журнал "The Ring" включил Усика в четверку лучших боксеров мира.