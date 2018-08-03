Усик стал лучшим боксером мира в июле
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Всемирная боксерская ассоциация признала украинского спортсмена Александра Усика лучшим боксером мира в июле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт WBA.
"Александр Усик - боксер месяца в июле 2018 года", - сообщается на сайте ассоциации.
Заметим, что благодаря победе во Всемирной боксерской суперсерии Усик стал единственным активным абсолютным чемпионом мира.
Напомним, Усик сделал рывок в рейтинге лучших боксеров мира. Журнал "The Ring" включил Усика в четверку лучших боксеров мира.