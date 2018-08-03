Усик став найкращим боксером світу у липні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Всесвітня боксерська асоціація визнала українського спортсмена Олександра Усика найкращим боксером світу в липні. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт WBA.
"Олександр Усик - боксер місяця у липні 2018 року", - повідомляється на сайті асоціації.
Зауважимо, що завдяки перемозі у Всесвітній боксерській суперсерії Усик став єдиним активним абсолютним чемпіоном світу.
Нагадаємо, Усик зробив ривок у рейтингу найкращих боксерів світу. Журнал "The Ring" включив Усика до четвірки кращих боксерів світу.