Усик назвал мощным и быстрым своего следующего соперника

Украинец отметил мощность Спонга и его скоростные качества оппонента.

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"Я очень взволнован своим дебютом в супертяжелом весе. Спонг - быстрый и мощный боксер, который добился большого успеха на ринге. Я должен пройти этот тест, чтобы побороться за титул чемпиона мира в хэвивейте", - сказал Усик.

Отметим, что за боксерскую карьеру 33-летний будущий визави Усика провел 13 боев, в 12 из которых одерживал победу нокаутом и ни разу не проигрывал.