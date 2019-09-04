Усик назвав потужним та швидким свого наступного суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Український боксер Олександр Усик назвав сильні якості Тайрона Спонга перед поєдинком із нідерландцем який стане його першим суперником у суперважкій вазі, повідомляє УНН з посиланням на "BoxingNews24".
Українець відзначив потужність Спонга та його швидкісні якості опонента.
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"Я дуже схвильований своїм дебютом в надважкій вазі. Спонг - швидкий та потужний боксер, який домігся великого успіху на рингу. Я повинен пройти цей тест, щоб поборотися за титул чемпіона світу у хевівейті", - сказав Усик.
Зауважимо, що за боксерську кар'єру 33-річний майбутній візаві Усика провів 13 боїв, у 12 з яких здобував перемогу нокаутом і жодного разу не програвав.