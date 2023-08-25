Усик-Дюбуа: когда начнется главный боксерский поединок года, кто фаворит, где смотреть в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня, 26 сентября состоится бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO, IBO между украинцем Александром Усиком и боксером из Великобритании Дэниелом Дюбуа, пишет УНН.
Кто такой Дюбуа и почему Усик с ним будет боксировать
После того как 20 августа 2022 года Усик в поединке-реванше против Энтони Джошуа защитил чемпионские пояса, начались переговоры с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри о проведении объединительного боя, чтобы определить абсолютного чемпиона мира.
Однако, непомерные финансовые аппетиты Фьюри стали причиной приостановки переговоров.
25-летний Дэниел Дюбуа малоизвестный боксер для украинской публики. В его послужном списке 19 боев на профи-ринге. Из них 18 побед, и 1 поражение.
11 июня Дюбуа в 4-м нокаутом победил Тревора Брайана и стал обязательным’претендентом на чемпионский бой с Усиком.
У нашего боксера 20 боев н профи-ринге, 13 побед нокаутом. Но надо учесть, что только 4 из них в тяжелом весе. Первый соперник Усика в этой весовой категории Чазз Уизерспун после 7-го отказался от боя. Дерека Чисору и Энтони Джошуа Усик побеждал по очкам. Причем, в втором бою против Джошуа Усик победил разделенным решением судей.
Дюбуа тяжелее Усика — на взвешивании его вес составлял 105,8 килограммов, вес Усика — 100,2 килограммов.
Дюбуа выше — 196 сантиметров против 191-го.
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Где состоится поединок, когда начало, кто транслирует
Главный боксерский поединок года состоится в польском городе Вроцлав на стадионе “Тарчински Арена”.
Само боксерское шоу начнется в 21:00 по киевскому времени. А главные действующие лица вечера выйдут к рингу после 23:00.
В Украине прямая трансляция боя будет доступна на платформе MEGOGO.
Прогнозы букмекеров
Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1,11, тогда как успех британца оценивается котировкой 8,40. На ничью дают 34.00.
На выигрыш Усика нокаутом предлагают коэффициент 1,50, на победу Дюбуа аналогичным образом — 1000. Вероятность победы украинца по очкам — 360, британца — 17,00.