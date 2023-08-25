Усик-Дюбуа: коли розпочнеться головний боксерський двобій року, хто фаворит, де дивитися в Україні

Хто такий Дюбуа і чому Усик з ним буде боксувати

Після того як 20 серпня 2022 року Усик у поєдинку-реванші проти Ентоні Джошуа захистив чемпіонські пояси, розпочалися перемовини з чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф’юрі щодо проведення об’єднавчого бою, щоб визначити абсолютного чемпіона світу.

Однак, непомірні фінансові апетити Ф’юрі стали причиною припинення перемовин.

25-річний Денієл Дюбуа маловідомий боксер для української публіки. У його послужному списку 19 боїв на профі-рингу. З них 18 перемог, і 1 поразка.

11 червня Дюбуа у 4-му нокаутом переміг Тревора Браяна та став обов’язковим претендентом на чемпіонській бій з Усиком.

У нашого боксера 20 боїв н профі-рингу, 13 перемог нокаутом. Але треба зважити, що лише 4 з них у важкій вазі. Перший суперник Усика у цій ваговій категорії Чазз Візерспун після 7-го відмовився від бою. Дерека Чісору та Ентоні Джошуа Усик перемагав за очками. Причому, у другому бою проти Джошуа Усик переміг розділеним рішенням суддів.

Дюбуа важче за Усика — на зважуванні його становила 105,8 кілограмів, вага Усика — 100,2 кілограмів.

Дюбуа вище — 196 сантиметрів проти 191-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дюбуа пообіцяв під час бою відірвати Усіку ноги та зламати тіло

Де відбудеться поєдинок, коли початок, хто транслює

Головний боксерський поєдинок року відбудеться у польському місті Вроцлав на стадіоні “Тарчінські Арена”.

Саме боксерське шоу розпочнеться о 21:00 за київським часом. А головні дійові особи вечора вийдуть до рингу після 23:00.

В Україні пряма трансляція бою буде доступна на платформі MEGOGO.

Прогнози букмекерів

Ставки на перемогу Усика приймають із коефіцієнтом 1,11, тоді як успіх британця оцінюється котируванням 8,40. На нічию дають 34.00.

На виграш Усика нокаутом пропонують коефіцієнт 1,50, на перемогу Дюбуа аналогічним чином — 1000. Імовірність перемоги українця за очками — 360, британця — 17,00.