Все школы Нью-Йорка закрыли из-за снегопада
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Все школы Нью-Йорка закрыли в понедельник из-за первого снежного дня в течение всего учебного года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на New York Post.
Мэр города Билл где Блази объявил о закрытии школ в понедельник, а также об отмене всех внеклассных мероприятий в воскресенье вечером.
Ранее в тот же день комиссар по чрезвычайным ситуациям города Джозеф Эспозито сказал: "Я думаю, что нашим наиболее критическим периодом будет час пик в понедельник утром. Вот почему мы призываем людей держаться подальше от дорог".
Де Блази добавил, что парковаться вдоль улиц запрещено до среды.
По прогнозам экспертов, после снегопада в понедельник по городу ожидается сильный ветер до 11 м/с, и ожидаемый максимум в 4 градуса тепла по Цельсию будет больше похож на 6 градусов ниже нуля. Позже, до пятницы, будет необычно холодная погода.
Самым холодным днем недели будет среда с максимумом в 3 градуса ниже нуля. Среднее значение для этого времени года составляет 7 градусов тепла, сказал метеоролог Дэн Пыдыновски.
"Будет не по сезону холодно. Такая погода обычно бывает в конце января, а не в начале марта", - сказал Пыдыновски.
Напомним, из-за торнадо в США по меньшей мере 23 погибших.