Усі школи Нью-Йорка закрили через снігопад
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Усі школи Нью-Йорка закрили в понеділок через перший сніжний день протягом всього навчального року. Про це УНН повідомляє з посиланням на New York Post.
Мер міста Білл де Блазі оголосив про закриття шкіл у понеділок, а також про скасування всіх позакласних заходів у неділю ввечері.
Раніше в той же день комісар з надзвичайних ситуацій міста Джозеф Еспозіто сказав: "Я думаю, що нашим найбільш критичним періодом буде година пік у понеділок вранці. Ось чому ми закликаємо людей триматися подалі від доріг".
Де Блазі додав, що паркуватися вздовж вулиць заборонено до середи.
За прогнозами експертів, після снігопаду в понеділок по місту очікується сильний вітер до 11 м/с, і очікуваний максимум в 4 градусів тепла за Цельсієм буде більше схожий на 6 градусів нижче нуля. Пізніше, до п'ятниці, буде незвичайно холодна погода.
Найхолоднішим днем тижня буде середа з максимумом у 3 градуси нижче нуля. Середнє значення для цієї пори року становить 7 градусів тепла, сказав метеоролог Ден Пидиновскі.
"Буде не по сезону холодно. Така погода зазвичай буває в кінці січня, а не на початку березня", - сказав Пидиновскі.
Нагадаємо, через торнадо у США щонайменше 23 загиблих.