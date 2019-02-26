Все школы Энергодара закрыли на карантин

"В Энергодаре, с целью предупреждения дальнейшего распространения заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащихся учреждений общего среднего образования, распоряжением городского головы управлению образования городского совета поручено приостановить образовательный процесс на период с 26 февраля по 7 марта 2019 года во всех заведениях среднего образования города - ЭУВК №1, ЭООШ №2, ЕБГ "Гармония", ЭООШ №4, ЭУВК №5, ЭООШ №7, ЭМЛ", - говорится в сообщении.

Также, в учреждениях дошкольного образования организовано санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ. Кроме того, будет перенесено проведение спортивных, развлекательных и массовых мероприятий, запланированных на этот период.

Напомним, с 11 по 17 февраля гриппом и ОРВИ заболели еще почти 200 тысяч украинцев.