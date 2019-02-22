Во Львове из-за гриппа еще одну школу закрыли на карантин

"В связи с тем, что уровень заболеваемости среди школьников гриппом и ГРВ сохраняется, принято решение приостановить учебный процесс в еще одном учебном заведении города. Поэтому в целом обучение приостановлено в 5 школах и трех отдельных классах, где уровень отсутствия учеников выше 20%. Следовательно приостановлено обучение еще в одной школе города, а именно с 22 февраля до 26 февраля (включительно) в УВК "Школа-гимназия Блаженного Климентия и Андрея Шептицкого" и с 22 февраля до 25 февраля (включительно) в 1-м классе гимназии "Тривита", - сообщили в пресс-службе ЛГС.

Добавим, что до 22 февраля (включительно) приостановлены занятия в ЛДК СОШ № 3, СОШ № 63 и ЗЗСО № 87 им. Ирины Калинец, СОШ № 36, 1-Б класса СОШ № 48 и 2-м классе лицея им. Ивана Пулюя с 21 февраля до 22 февраля (включительно).

Напомним, с 11 по 17 февраля гриппом и ОРВИ заболели еще почти 200 тысяч украинцев.