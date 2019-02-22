У Львові через грип ще одну школу закрили на карантин

"У зв’язку з тим, що рівень захворюваності серед школярів на грип та ГРВ зберігається, прийнято рішення призупинити навчальний процес у ще одному навчальному закладі міста. Відтак загалом навчання призупинено у 5 школах та трьох окремих класах, де рівень відсутності учнів вищий за 20%. Відтак призупинене навчання ще у одній школі міста, а саме з 22 лютого до 26 лютого (включно) у НВК "Школа-гімназія Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" та з 22 лютого до 25 лютого (включно) у 1-му класі гімназії "Тривіта", - повідомили у прес-службі ЛМР.

Додамо, що до 22 лютого (включно) призупинено навчання у ЛДК СЗШ № 3, СЗШ № 63 та ЗЗСО № 87 ім. Ірини Калинець, СЗШ № 36, 1-Б класу СЗШ № 48 та 2-а класі ліцею ім. Івана Пулюя з 21 лютого до 22 лютого (включно).

Нагадаємо, з 11 до 17 лютого грипом і ГРВІ захворіли ще майже 200 тисяч українців.