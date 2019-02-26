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Усі школи Енергодара закрили на карантин

Усі школи Енергодара закрили на карантин

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У місті Енергодарі Запорізької області у всіх школах оголосили карантин на два тижні через захворюваність на ГРВІ серед учнів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Енергодарської міської ради.

"В Енергодарі, з метою попередження подальшого поширення захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції серед учнів закладів загальної середньої освіти, розпорядженням міського голови управлінню освіти міської ради доручено призупинити освітній процес на період з 26 лютого по 7 березня 2019 року у всіх закладах середньої освіти міста – ЕНВК №1, ЕЗОШ №2, ЕБГ "Гармонія", ЕЗОШ №4, ЕНВК №5, ЕЗОШ №7, ЕБЛ", - йдеться в повідомленні.

Також, у закладах дошкільної освіти буде організовано санітарно-протиепідемічні та профілактичні заходи щодо профілактики грипу та ГРВІ. Окрім того, буде перенесено проведення спортивних, розважальних та масових заходів, запланованих на цей період.

Нагадаємо, з 11 до 17 лютого грипом і ГРВІ захворіли ще майже 200 тисяч українців.

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