Усі школи Енергодара закрили на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У місті Енергодарі Запорізької області у всіх школах оголосили карантин на два тижні через захворюваність на ГРВІ серед учнів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Енергодарської міської ради.
"В Енергодарі, з метою попередження подальшого поширення захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції серед учнів закладів загальної середньої освіти, розпорядженням міського голови управлінню освіти міської ради доручено призупинити освітній процес на період з 26 лютого по 7 березня 2019 року у всіх закладах середньої освіти міста – ЕНВК №1, ЕЗОШ №2, ЕБГ "Гармонія", ЕЗОШ №4, ЕНВК №5, ЕЗОШ №7, ЕБЛ", - йдеться в повідомленні.
Також, у закладах дошкільної освіти буде організовано санітарно-протиепідемічні та профілактичні заходи щодо профілактики грипу та ГРВІ. Окрім того, буде перенесено проведення спортивних, розважальних та масових заходів, запланованих на цей період.
Нагадаємо, з 11 до 17 лютого грипом і ГРВІ захворіли ще майже 200 тисяч українців.