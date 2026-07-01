Ущерб окружающей среде Украины от войны превысил 7 трлн гривен - Минэкономики

С начала полномасштабного российского вторжения окружающая среда Украины понесла ущерб на сумму более 7 трлн гривен. Эта сумма продолжает расти ежедневно, сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Александр Краснолуцкий отметил: российский ущерб украинской окружающей среде имеет трансграничный характер, поскольку воздух постоянно движется и затрагивает соседние страны-члены Европейского Союза.

Кроме того, значительный запас питьевой воды на востоке и юге Украины был потерян в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на Херсонщине летом 2023 года.

Украина может фиксировать последствия российских преступлений, мы можем выставлять счета России и принимаются максимальные меры, чтобы минимизировать эти воздействия, но, опять же, война вносит свои коррективы. Мы на всех международных платформах говорим о том, что Российская Федерация наносит нам ущерб. Я хочу сказать больше: Российская Федерация пытается с оккупированных наших территорий отчитываться за выбросы в атмосферный воздух, то есть на климатических конференциях пытается использовать захваченные наши территории, но украинские делегации всегда там присутствуют. Мы всегда блокируем эту историю и привлекаем наших международных партнеров к помощи блокировать, чтобы не дать России легализовать эти захваченные территории