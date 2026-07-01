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Ущерб окружающей среде Украины от войны превысил 7 трлн гривен - Минэкономики

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

С начала полномасштабного вторжения окружающая среда Украины понесла ущерб на сумму более 7 трлн гривен. Сумма продолжает расти из-за загрязнения почв, воды и воздуха.

Ущерб окружающей среде Украины от войны превысил 7 трлн гривен - Минэкономики

С начала полномасштабного российского вторжения окружающая среда Украины понесла ущерб на сумму более 7 трлн гривен. Эта сумма продолжает расти ежедневно, сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Детали

Речь идет о загрязнении почв, воды и воздуха, потере биоразнообразия, уничтожении экосистем, воздействии на водно-болотные угодья, территории Изумрудной сети и природно-заповедного фонда, а также о подрыве Каховской ГЭС

- сообщила пресс-служба ведомства.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Александр Краснолуцкий отметил: российский ущерб украинской окружающей среде имеет трансграничный характер, поскольку воздух постоянно движется и затрагивает соседние страны-члены Европейского Союза.

Кроме того, значительный запас питьевой воды на востоке и юге Украины был потерян в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на Херсонщине летом 2023 года.

Украина может фиксировать последствия российских преступлений, мы можем выставлять счета России и принимаются максимальные меры, чтобы минимизировать эти воздействия, но, опять же, война вносит свои коррективы. Мы на всех международных платформах говорим о том, что Российская Федерация наносит нам ущерб. Я хочу сказать больше: Российская Федерация пытается с оккупированных наших территорий отчитываться за выбросы в атмосферный воздух, то есть на климатических конференциях пытается использовать захваченные наши территории, но украинские делегации всегда там присутствуют. Мы всегда блокируем эту историю и привлекаем наших международных партнеров к помощи блокировать, чтобы не дать России легализовать эти захваченные территории

- сказал Краснолуцкий.

Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора06.06.26, 16:30 • 46693 просмотра

Евгений Устименко

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