Все по "техническим причинам": рф перестанет выдавать биометрические паспорта за границей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Все российские дипмиссии за границей с 26 августа прекращают прием документов на биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет. Как отмечается на сайте консульского департамента мид россии, это объясняется "техническими причинами", передает УНН.
Детали
В мид рф сообщили, что возобновление приема документов на биометрические паспорта будет сообщено отдельно.
Кроме того, как сообщает "Радио Свобода", на сайтах некоторых посольств появилась информация, что граждане россии все еще могут оформить загранпаспорт старого образца. Он действует пять лет и не содержит микросхемы с биометрическими данными.
Добавим
Ранее власти рф приостановили проект выдачи цифровых внутрироссийских паспортов. Одной из причин стал дефицит чипов, возникший из-за санкций, введенных после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.