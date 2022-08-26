Усе через "технічні причини": рф припинить видавати біометричні паспорти за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Усі російські дипмісії за кордоном з 26 серпня припиняють прийом документів на біометричні закордонні паспорти терміном на 10 років. Як зазначено на сайті консульського департаменту мзс росії, це пояснюється "технічними причинами", передає УНН.
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У мзс рф повідомили, що поновлення прийому документів на біометричні паспорти буде повідомлено окремо.
Крім того, як повідомляє "Радіо Свобода", на сайтах деяких посольств з'явилася інформація, що громадяни росії все ще можуть оформити закордонний паспорт старого зразка. Він діє п'ять років і не містить мікросхем з біометричними даними.
Додамо
Раніше влада рф призупинила проект видачі цифрових внутрішньоросійських паспортів. Однією з причин став дефіцит чіпів, який виник через санкції, запроваджені після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.