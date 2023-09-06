Правительству стоит после войны максимально упростить украинцам доступ к банкам - экономист

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«В Украине нужно рассмотреть возможность после войны ввести какой-то переходный период максимально упрощенного доступа населения к банкам. То есть чтобы не так, как сейчас – финансовый мониторинг, источники происхождения средств, а так, чтобы после война можно было привлечь значительные средства, которые накопились у населения в виде наличных», - считает эксперт.

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В частности, по его мнению, эти средства можно было бы «привлечь через какие-то инфраструктурные облигации или другие инструменты, но с помощью банковской системы».

Как отметил эксперт, при таких условиях население пополнит средствами банковскую систему, поскольку сейчас, по его мнению, имеющиеся попытки ввести сверхжесткий финансовый мониторинг выглядят как попытка«Сорочинскую ярмарку втиснуть в швейцарские банки». Продолжая мысль о том, насколько актуальным для Украины является наведение порядка в мониторинге банковских транзакций, он отметил, что эту контрольную меру после завершения войны также следует значительно ослаблять.

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«У нас сейчас ситуация противоположная. У нас банки хотят сделать фискальными агентами, агентами по оплате коммунальных услуг. И все это нагрузить именно на банки. Я считаю, что это неправильный подход», - подчеркнул Алексей Кущ.

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Относительно уровня технологичности украинской банковской системы он добавил, что этот вопрос нельзя рассматривать в отрыве «от других факторов».

«Уровень технологичности – это технологичность банков и готовность населения к определенным банковским услугам.

Банки не могут в вакууме жить, они рассчитывают на определенную финансовую грамотность населения. Поэтому относительно соотношения технологичности наших банков и финансовой грамотности населения, считаю, что наши банки более технологичны, чем западные. Они тянут за собой финансовую грамотность населения, а не наоборот - финансовая грамотность населения тянет за собой банки, как в некоторых западных странах» - резюмировал экономический эксперт.

Напомним

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что будущее украинской банковской системы заключается в пути концентрации банковского капитала и приватизации украинских государственных банков.

«У нас много маленьких банков с не очень мощной системой активов. В Европе наоборот – банков не много. Там есть 10 - 15 банков, например - в той же Германии. Поэтому, считаю, что будущее украинской банковской системы – это путь концентрации банковского капитала и приватизации украинских государственных банков», - отметил эксперт в эксклюзивном комментарии УНН.

В свою очередь экономический эксперт Александр Охрименко в комментарии по этому поводу отметил, что украинская банковская система пытается работать исключительно в правовом поле и соблюдать требования финансового мониторинга со стороны государственного регулятора, но «украинцы хотят воровать и обманывать и чтобы им банки не блокировали счета». Поэтому, по мнению эксперта, сегодня украинские банки оказались в действительно сложной ситуации.

«Они видят, что часть украинцев просто шарит. И в тот же момент они понимают, что это - их клиенты, которых надо либо наказывать, либо и дальше с ними работать», - резюмировал он.