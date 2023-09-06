Уряду варто після війни максимально спростити українцям доступ до банків - економіст

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«В Україні потрібно розглянути можливість після війни ввести якийсь перехідний період максимально спрощеного доступу населення до банків. Тобто щоб не так, як зараз – фінансовий моніторинг, джерела походження коштів, а так, аби після війна можна було залучити значні кошти, які накопичилися у населення у вигляді готівки», - вважає експерт.

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Зокрема, на його думку, ці кошти можна було б «залучити через якісь інфраструктурні облігації чи інші інструменти, але за допомогою банківської системи».

Як зазначив експерт, за таких умов населення поповнить коштами банківську систему, оскільки наразі, на його думку, наявні спроби ввести наджорсткий фінансовий моніторинг виглядають як намагання«Сорочинську ярмарку втиснути у швейцарські банки». Продовжуючи мисль про те, наскільки актуальним для України є наведення ладу у моніторингу банківських транзакцій, він зазначив, що цей контрольний захід після завершення війни також варто значно послаблювати.

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«У нас зараз ситуація протилежна. У нас банки хочуть зробити фіскальними агентами, агентами зі сплати комунальних послуг. І все це навантажити саме на банки. Я вважаю, що це неправильний підхід», - наголосив Олексій Кущ.

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Щодо рівня технологічності української банківської системи він додав, що це питання не можна розглядати у відриві «від інших факторів».

«Рівень технологічності – це технологічність банків й готовність населення до певних банківських послуг.

Банки не можуть у вакуумі жити, вони розраховують на певну фінансову грамотність населення. Тому щодо співвідношення технологічності наших банків та фінансової грамотності населення, вважаю, що наші банки більш технологічні, ніж західні. Вони тягнуть за собою фінансову грамотність населення, а не навпаки - фінансова грамотність населення тягне за собою банки, як є у деяких західних країнах» - резюмував економічний експерт.

Нагадаємо

Економічний експерт Олег Пендзин вважає, що майбутнє української банківської системи полягає у шляху концентрації банківського капіталу та приватизації українських державних банків.

«У нас багато маленьких банків з не дуже потужною системою активів. В Європі навпаки – банків не багато. Там є 10 - 15 банків, наприклад - в тій же Німеччині. Тому, вважаю, що майбутнє української банківської системи – це шлях концентрації банківського капіталу й приватизації українських державних банків», - зазначив експерт в ексклюзивному коментарі УНН.

У свою чергу економічний експерт Олександр Охріменко в коментарі з цього приводу зазначив, що українська банківська система намагається працювати виключно у правовому полі та дотримуватися вимог фінансового моніторингу з боку державного регулятора, але «українці хочуть красти і обманювати й щоб їм банки не блокували рахунки». Тому, на думку експерта, сьогодні українські банки опинились у дійсно складній ситуації.

«Вони бачать, що частина українців просто шахрує. Й в той самий момент вони розуміють, що це - їх клієнти, яких треба або карати, або й надалі з ними працювати», - резюмував він.