Правительственные силы готовятся к наступлению на севере Сирии – СМИ

Этот район на севере провинции Лазкие включен в рамки "зоны деэскалации".



Источники, приближенные к сирийской оппозиции сообщают, что сторонники Асада на первоначальном этапе готовятся к захвату района Джисир Аш-Шугур на юго-западе провинции Идлиб, что позволит создать плацдарм для развития наступления на Туркмендагы.



Отряды оппозиции готовы ответить на атаки режима Асада.

Напомним, в результате атак режима Башара Асада и ВКС России на включенные в список зон деэскалации провинции Дераа и Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии с 15 по 30 июля погиб 281 мирный житель. В числе погибших 63 женщины и 84 детей. Это следует из доклада сирийской правозащитной организации SNHR.