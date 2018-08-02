Урядові сили готуються до наступу на півночі Сирії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сили режиму Башара Асада та проіранськи угруповання продовжують підготовку до наступу на район Туркмандаги на півночі Сирії. Про це повідомляє Анадолу з посиланням на свої джерела, передає УНН.
Цей район на півночі провінції Лазках включений в рамки "зони деескалації".
Джерела, наближені до сирійської опозиції повідомляють, що прихильники Асада на початковому етапі готуються до захоплення району Джісір Аш-Шугуров на південному заході провінції Ідліб, що дозволить створити плацдарм для розвитку наступу на Туркмендаги.
Загони опозиції готові відповісти на атаки режиму Асада.
Нагадаємо, в результаті атак режиму Башара Асада та ВКС Росії на включені в список зон деескалації провінції Дераа і Ель-Кунейтра на південному заході Сирії з 15 по 30 липня загинув 281 мирний житель. У числі загиблих 63 жінки і 84 дітей. Це випливає з доповіді сирійської правозахисної організації SNHR.