Кабмин уволил Качурец с должности заместителя министра здравоохранения

"Освободить Качурец Младену Игоревну с должности заместителя министра здравоохранения Украины по собственному желанию", - говорится в распоряжении.

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Как ранее сообщалось в УНН, заместитель министра здравоохранения Младена Качурець написала заявление об отставке.

Она отметила, что все попытки инициировать налаживание командной работы игнорировались или блокировались. К тому же, она не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу Программы деятельности Кабинета Министров Украины и для большинства работников в Минздраве принятый документ с определенными целями стал неожиданностью.