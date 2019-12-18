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Гончарук прокоментував масові звільнення з МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. З Міністерства охорони здоров’я звільняються люди через те, що не знайшли спільної мови з новою командою. Про це під час відкриття Офісу протидії рейдерству повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

"Ситуація дуже проста, у нас з кожного міністерства звільняються десятки людей. Протягом цих 100 днів за власним бажанням, або за іншими підсумками сотні державних службовців з різних відомств. Ситуація у МОЗ полягає в тому, що туди зайшла нова команда, і далеко не всі люди, які були лояльні до старої команди, старого міністра – до пані Уляни Супрун, знайшли спільну мову з командою нового міністра. Я це з цим пов’язую. Це абсолютно нормальний, на мою думку, робочий процес. Я не бачу жодних підстав до звинувачень, в тому що керівництво України лобіює якісь фармацевтичні компанії чи фармацевтичний бізнес", - пояснив він.

Гончарук додав, що нова команда добре сформована та вторинній ланці медичної реформи нічого не загрожує.

"У нас дуже важливе завдання на наступний рік – провести медичну реформу. Вторинка (вторинна ланка медичної реформи, - ред.)має реформуватися – це величезний проект. Зараз у пані Скалецької (Міністр охорони здоров’я України, - ред.)сформована, на мою думку, непогана команда, хороша взаємодія з установами. Я думаю, що реформі нічого не загрожує, хоча там багато технічної складної роботи", - зазначив він.

Нагадаємо, Генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Як раніше повідомляв УНН, заступник міністра охорони здоров’я Младена Качурець написала заяву про відставку.

Українські Національні Новини

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