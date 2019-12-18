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Гончарук прокомментировал массовые увольнения из Минздрава

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Из Министерства здравоохранения увольняются люди из-за того, что не нашли общего языка с новой командой. Об этом во время открытия Офиса противодействия рейдерству сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Ситуация очень простая, у нас из каждого министерства увольняются десятки людей. В течение этих 100 дней по собственному желанию, или по другим итогам сотни государственных служащих из разных ведомств. Ситуация в Минздраве состоит в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к старой команды, старому министру - к госпоже Ульяне Супрун, нашли общий язык с командой нового министра. Я это с этим связываю. Это абсолютно нормальный, по моему мнению, рабочий процесс. Я не вижу никаких оснований для обвинений, в том, что руководство Украины лобирует какие-то фармацевтические компании или фармацевтический бизнес", - пояснил он.

Гончарук добавил, что новая команда хорошо сформирована и вторичному звену медицинской реформы ничего не угрожает.

"У нас очень важная задача на следующий год - провести медицинскую реформу. Вторичка (вторичное звено медицинской реформы, - ред.) должна реформироваться - это огромный проект. Сейчас у госпожи Скалецкой (министр здравоохранения Украины, - ред.) сформирована, по моему мнению, неплохая команда, хорошее взаимодействие с учреждениями. Я думаю, что реформе ничего не угрожает, хотя там много технической сложной работы", - отметил он.

Напомним, Генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как ранее сообщал УНН, заместитель министра здравоохранения Младена Качурец написала заявление об отставке.

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