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Кабмін звільнив Качурець із посади заступника міністра охорони здоров’я

Кабмін звільнив Качурець із посади заступника міністра охорони здоров’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра охорони здоров’я Младену Качурець, яка раніше написала заяву про відставку. Про це повідомляє УНН із посиланням на розпорядження від 18 грудня, яке з’явилося на урядовому порталі.

"Звільнити Качурець Младену Ігорівну з посади заступника міністра охорони здоров’я України за власним бажанням", – йдеться у розпорядженні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гончарук прокоментував масові звільнення з МОЗ.

Як раніше повідомлялося в УНН, заступник міністра охорони здоров’я Младена Качурець написала заяву про відставку.

Вона зазначила, що всі спроби ініціювати налагодження командної роботи ігнорувалися або блокувалися. До того ж, вона не брала участі в опрацюванні та погодженні документа, який ліг в основу Програми діяльності Кабінету Міністрів України і для більшості працівників в МОЗ ухвалений документ з визначеними цілями став несподіванкою.

Українські Національні Новини

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