Заступник міністра охорони здоров'я Качурець написала заяву про звільнення

ukru
12:30 • 9045 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

08:36 • 102697 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 103351 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 118232 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 118189 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 125445 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170349 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268270 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262094 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255282 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.7 м/с
22 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 120073 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 104536 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 105550 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 50262 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 62782 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 102708 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 118243 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 118198 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 105550 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 120073 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 17858 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 50262 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 104749 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 65949 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 149796 перегляди
Актуальне
Заступник міністра охорони здоров'я Качурець написала заяву про звільнення

Заступник міністра охорони здоров'я Качурець написала заяву про звільнення

Київ • УНН

 • 14083 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Заступник міністра охорони здоров’я Младена Качурець написала заяву про відставку. Про це заступник міністра написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Прийняла рішення про відставку. Відповідну заяву подано керівництву. Трохи більше трьох місяців тому я погодилась стати заступником міністра охорони здоров’я. Погодилася, бо була переконана, що нове політичне керівництво Міністерства, як і було задекларовано перед журналістами, прийме естафету трансформації охорони здоров’я та спільно із сильною командою держслужбовців продовжить втілювати заплановане. Однак вже з перших днів після призначення стало зрозуміло, що про командну роботу та формування спільної політичної позиції не йдеться”, — написала Младена Качурець.

Вона зазначила, що всі спроби ініціювати налагодження командної роботи ігнорувалися або блокувалися. До того ж, вона не брала участі в опрацюванні та погодженні документа, який ліг в основу Програми діяльності Кабінету Міністрів України і для більшості працівників в МОЗ ухвалений документ з визначеними цілями став несподіванкою.

“До цього часу відсутній затверджений наказом розподіл обов’язків між заступниками. Без розподілу обов’язків ніхто з заступників не має можливості повноцінно реалізувати свої повноваження та працювати на результат, приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність”, — додала Младена Качурець.

Заступник міністра також розповіла, що має намір продовжувати працювати над втіленням ідей, що лежать в основі трансформації системи, але не в цьому складі МОЗ.

Нагадаємо, 4 жовтня парламентарі ухвалили в цілому постанову про ухвалення проекту Програми дій уряду на п’ять років, який представив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.80
Brent
$71.68
Bitcoin
$83,948.00
S&P 500
$5,620.03
Газ TTF
$42.95
Золото
$3,010.70
Ethereum
$1,952.89