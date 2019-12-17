Заступник міністра охорони здоров'я Качурець написала заяву про звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Заступник міністра охорони здоров’я Младена Качурець написала заяву про відставку. Про це заступник міністра написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Прийняла рішення про відставку. Відповідну заяву подано керівництву. Трохи більше трьох місяців тому я погодилась стати заступником міністра охорони здоров’я. Погодилася, бо була переконана, що нове політичне керівництво Міністерства, як і було задекларовано перед журналістами, прийме естафету трансформації охорони здоров’я та спільно із сильною командою держслужбовців продовжить втілювати заплановане. Однак вже з перших днів після призначення стало зрозуміло, що про командну роботу та формування спільної політичної позиції не йдеться”, — написала Младена Качурець.
Вона зазначила, що всі спроби ініціювати налагодження командної роботи ігнорувалися або блокувалися. До того ж, вона не брала участі в опрацюванні та погодженні документа, який ліг в основу Програми діяльності Кабінету Міністрів України і для більшості працівників в МОЗ ухвалений документ з визначеними цілями став несподіванкою.
“До цього часу відсутній затверджений наказом розподіл обов’язків між заступниками. Без розподілу обов’язків ніхто з заступників не має можливості повноцінно реалізувати свої повноваження та працювати на результат, приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність”, — додала Младена Качурець.
Заступник міністра також розповіла, що має намір продовжувати працювати над втіленням ідей, що лежать в основі трансформації системи, але не в цьому складі МОЗ.
Нагадаємо, 4 жовтня парламентарі ухвалили в цілому постанову про ухвалення проекту Програми дій уряду на п’ять років, який представив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.