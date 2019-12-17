Заместитель министра здравоохранения Качурец написала заявление об увольнении

“Приняла решение об отставке. Соответствующее заявление подано руководству. Чуть больше трех месяцев назад я согласилась стать заместителем министра здравоохранения. Согласилась, потому что была уверена, что новое политическое руководство Министерства, как и было задекларировано перед журналистами, примет эстафету трансформации здравоохранения и совместно с сильной командой госслужащих продолжит воплощать задуманное. Однако уже с первых дней после назначения стало понятно, что о командной работе и формирование общей политической позиции не идет”, — написала Младена Качурец.

Она отметила, что все попытки инициировать налаживание командной работы игнорировались или блокировались. К тому же, она не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу Программы деятельности Кабинета Министров Украины и для большинства работников в Минздраве принятый документ с определенными целями стал неожиданностью.

“До сих пор отсутствует утвержденный приказом распределение обязанностей между заместителями. Без распределения обязанностей никто из заместителей не имеет возможности полноценно реализовать свои полномочия и работать на результат, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность”, — добавила Младена Качурец.

Заместитель министра также рассказала, что намерена продолжать работать над воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы, но не в этом составе Минздрава.

Напомним, 4 октября парламентарии приняли в целом постановление о принятии проекта Программы действий правительства на пять лет, который представил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.