Правительство изменило состав переговорщиков о ЗСТ с Сербией и Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Кабинет министров Украины сегодня изменил состав делегаций для участия в переговорах с правительством Сербии по заключению соглашения о свободной торговле. Такое решение было принято на заседании правительства без обсуждения, передает корреспондент УНН.
Также на заседании члены правительства изменили состав своей делегации в переговорах с Турцией по заключению соглашения о свободной торговле.
Добавим, ранее торговым представителем Украины была заместитель председателя МЭРТ Наталья Микольская, но она оставила эту должность, поехав на учебу в Стэнфордский университет. Первого замглавы МЭРТ Максима Нефедова назначили и.о. торгового представителя Украины.
Ранее первый вице-премьер - глава МЭРТ Степан Кубив заявлял, что Украина продолжает переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с Турцией и Сербией.
На данный момент Украина заключила соглашения о свободной торговле с 45-ю странами.