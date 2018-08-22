Нефьодова призначили в.о торгового представника України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова призначили виконувачем обов’язки торгового представника України. Про це під час засідання уряду повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
“Виконання обов’язків торгового представника України... буде виконувати Максим Нефьодов”, — повідомив С.Кубів.
Він додав, що Наталія Микольська, яка обіймала цю посаду, їде на навчання у Стенфордський університет.
Нагадаємо, 18 листопада 2016 року Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.