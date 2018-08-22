Нефедова назначили и.о. торгового представителя Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова назначили исполняющим обязанности торгового представителя Украины. Об этом во время заседания правительства сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
“Выполнение обязанностей торгового представителя Украины ... будет выполнять Максим Нефедов”, — сообщил С.Кубив.
Он добавил, что Наталья Микольская, занимавшая эту должность, едет на обучение в Стэнфордский университет.
Напомним, 18 ноября 2016 года Кабинет министров назначил Максима Нефедова первым заместителем министра экономического развития и торговли.