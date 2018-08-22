Нефедова назначили и.о. торгового представителя Украины

“Выполнение обязанностей торгового представителя Украины ... будет выполнять Максим Нефедов”, — сообщил С.Кубив.

Он добавил, что Наталья Микольская, занимавшая эту должность, едет на обучение в Стэнфордский университет.

Напомним, 18 ноября 2016 года Кабинет министров назначил Максима Нефедова первым заместителем министра экономического развития и торговли.