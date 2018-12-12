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Уряд змінив склад переговорників про ЗВТ з Сербією та Туреччиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні змінив склад делегацій для участі у переговорах з урядом Сербії стосовно укладання угоди про вільну торгівлю. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду без обговорення, передає кореспондент УНН.

Уряд змінив склад переговорників про ЗВТ з Сербією та Туреччиною

Також сьогодні на засіданні члени уряду змінили склад своєї делегації у перемовинах з Туреччиною стосовно укладання угоди про вільну торгівлю.

Додамо, раніше торговим представником України була заступниця голови МЕРТ Наталія Микольська, але вона полишила цю посаду, поїхавши на навчання у Стенфордський університет. Першого заступник голови МЭРТ Максима Нефьодова  призначили в.о торгового представника України.

Раніше перший віце-прем'єр - голова МЕРТ Степан Кубів заявляв, що Україна продовжує переговори щодо укладання угод про вільну торгівлю з Туреччиною та Сербією.

Наразі Україна уклала угоди про вільну торгівлю з 45-ма країнами.

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