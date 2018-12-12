Уряд змінив склад переговорників про ЗВТ з Сербією та Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні змінив склад делегацій для участі у переговорах з урядом Сербії стосовно укладання угоди про вільну торгівлю. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду без обговорення, передає кореспондент УНН.
Також сьогодні на засіданні члени уряду змінили склад своєї делегації у перемовинах з Туреччиною стосовно укладання угоди про вільну торгівлю.
Додамо, раніше торговим представником України була заступниця голови МЕРТ Наталія Микольська, але вона полишила цю посаду, поїхавши на навчання у Стенфордський університет. Першого заступник голови МЭРТ Максима Нефьодова призначили в.о торгового представника України.
Раніше перший віце-прем'єр - голова МЕРТ Степан Кубів заявляв, що Україна продовжує переговори щодо укладання угод про вільну торгівлю з Туреччиною та Сербією.
Наразі Україна уклала угоди про вільну торгівлю з 45-ма країнами.