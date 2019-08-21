Правительство утвердило правила страхования рисков и предоставления гарантий для украинских экспортеров

“Для украинских экспортеров важно получить действенный механизм защиты от рисков неплатежей и финансовых потерь, которые являются серьезным вызовом для участников международной торговли. Эффективная работа Экспортно-кредитного агентства и другие элементы системы поддержки экспортеров — важный приоритет нашей работы и серьезное средство повышения конкурентоспособности украинской продукции на мировых рынках”, — комментирует решение правительства, первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Сообщается, что выполнение решения правительства является продолжением комплекса мероприятий в поддержку экспортеров украинской продукции (товаров, работ, услуг) через инструменты страхования от коммерческих и некоммерческих рисков, перестрахования и предоставление гарантий по договорам, обеспечивающих развитие экспорта.

Напомним, Украина увеличила экспорт мяса.